Van Tiggelen, Andriessen, Polak en Van Eck in FC Rijnmond Adri van Tiggelen

RTV Rijnmond pakt deze week flink uit op TV. Sparta speelt de beslissende wedstrijden in de nacompetitie tegen FC Emmen en in de voetbaltalkshow FC Rijnmond gaat het natuurlijk vooral over die strijd tegen degradatie uit de eredivisie.

Komende vrijdag zijn Adri van Tiggelen en Aad Andriessen te gast in FC Rijnmond, naast presentator Etienne Verhoeff en onze vaste analist Geert den Ouden. Twee oud-Spartanen die na de zomer als scout weer in dienst treden van de Rotterdamse club. Op zondag, na de beslissende confrontatie tussen Sparta en FC Emmen op het Kasteel, schuiven Sjaak Polak en Jos van Eck aan bij presentator Bart Nolles en analist Emile Schelvis. Natuurlijk zijn de duels van Sparta donderdag en zondag ook live te volgen op Radio Rijnmond. Donderdag begint het duel in Emmen om 18.30 uur.