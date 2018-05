Deel dit artikel:











Smakelijk Weten! Smakelijk Weten!

In Smakelijk Weten! praat Patricia Schutte van het Voedingscentrum ons wekelijks bij over feiten en fabels rondom voeding en gezond leven.Luister hier de gesprekken terug over:

- 3 mei - Zout

- 26 april - Streetfood

- 19 april - Alcohol (on)gezond?

- 12 april - Eten uit de magnetron

- 5 april - Koffie

- 29 maart - Foodwaste

- 22 maart - Groentechips

- 15 maart - Fastfood

- 8 maart - Week zonder vlees

Voor eerdere afleveringen, klik HIER