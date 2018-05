Kamervragen over relatie Rotterdamse topofficier van justitie

CDA en D66 hebben Kamervragen gesteld aan minister Fred Grapperhaus van Justitie over de verstoring van de onderlinge verhoudingen in de top van het Openbaar Ministerie. Twee hoofdofficieren van justitie uit Rotterdam hebben volgens het NRC al jaren een intieme relatie en hebben dat steeds ontkend.

Het gaat om Marc van Nimwegen en Marianne Bloos. Van Nimwegen voerde onder meer functioneringsgesprekken met Bloos.

De kwestie was opgerakeld binnen het OM omdat Bloos en Van Nimwegen sinds vorig jaar ook officieel een ‘partnerrelatie’ zeggen te hebben.

In 2014 werd hij hoofdofficier van justitie in Rotterdam. Bloos is hoofdofficier functioneel parket in Amsterdam. De twee zitten beiden in de Groepsraad: het hoogste overlegorgaan van het OM.