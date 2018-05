Deel dit artikel:











Smakelijk Weten! Smakelijk Weten!

In Smakelijk Weten! praat Patricia Schutte van het Voedingscentrum ons wekelijks bij over feiten en fabels rondom voeding en gezond leven.Luister hier de gesprekken terug over:

- 1 maart - Obstipatie

- 22 februari - Kantinevoedsel

- 15 februari - Eten en sporten

- 8 februari - Vitamines & supplementen

- 1 februari - Listeria

- 25 januari - Eten/snoepen op school

- 18 januari - Staat van de voeding

- 11 januari - Goede voornemens volhouden

- 4 januari - Gezond Eten-app

Voor eerdere afleveringen, klik HIER