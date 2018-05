Deel dit artikel:











Boswachter thuis met gebroken neus na mishandeling Foto: archief (Staatsbosbeheer)

De boswachter die zaterdag mishandeld is door een groepje jongeren in recreatieschap IJsselmonde, zit met veel pijn thuis: zijn neus is gebroken en moet rechtgezet worden. Staatsbosbeheer maakt zich zorgen over de veiligheid van haar boswachters.

Staatsbosbeheer vindt het geweld onacceptabel. Ze willen dat boswachters worden uitgerust met pepperspray en wapenstokken. “Boswachters hebben al handboeien en zijn aangesloten op het C2000-systeem. Met een druk op de noodknop wordt de politie onmiddellijk gealarmeerd. Maar het is in dit soort situaties ook goed om de beschikking te hebben over pepperspray en wapenstok", vertelt woordvoerder Imke Boerma van Staatsbosbeheer. Geschrokken

De boswachter blijft voorlopig thuis. “Het is een stevige jongen die wel wat gewend is. Maar hij is behoorlijk geschrokken. Hij heeft een gebroken neus en is voorlopig uit de roulatie", besluit Boerma. De boswachter blijft voorlopig thuis. “Het is een stevige jongen die wel wat gewend is. Maar hij is behoorlijk geschrokken. Hij heeft een gebroken neus en is voorlopig uit de roulatie", besluit Boerma. Kampvuur

De boswachter sprak met een collega een groep van zo'n 25 jongeren aan die een groot kampvuur hadden gemaakt. De jongens en meiden waren met quads en scooters naar het natuurgebied gekomen. De boswachter sprak met een collega een groep van zo'n 25 jongeren aan die een groot kampvuur hadden gemaakt. De jongens en meiden waren met quads en scooters naar het natuurgebied gekomen. Een aantal jongeren doofde het vuur toen hen dat gevraagd werd, maar anderen sloegen op de vlucht. Toen de boswachter de jongeren tegenhield, werd hij op z'n hoofd geslagen.