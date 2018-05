Verhalen achter de Rotterdamse winkelpui in ‘Anders nog iets’

Annemarie Mosterd presenteert donderdag haar nieuwe boek ‘Anders nog iets’. Een boek boordevol verhalen over kleine Rotterdamse winkeliers. Het boek biedt een kijkje achter de Rotterdamse winkelpuien.

In 2013 begon Annemarie al met haar website, waarop ze afgelopen jaar in samenwerking met diverse fotografen en schrijvers de verhalen verzamelde. Met behulp van crowdfunding en diverse subsidies wist ze deze verhalen in een boek van meer dan 300 pagina’s om te zetten.

Kleine winkeliers

Zij heeft gemerkt dat het thema leeft onder de Rotterdammers: “We leven tegenwoordig heel snel: iedereen gaat naar de supermarkt, heel veel winkeliers verdwijnen en dat vinden mensen jammer. Ik wilde de winkeliers een soort platform geven.”

Passie

Een gemene deler is er duidelijk bij alle winkeliers die in het boek zijn opgenomen. “Ze hebben allemaal een passie voor hun ambacht. Ze volgen hun hart, zijn klantvriendelijk, doen alles met hart en ziel. Je voelt je altijd welkom bij hen. En ze zijn in staat hun winkel staande te houden, ondanks de grote winkelketens en het online winkelen.”

Te koop

Het boek wordt donderdagavond officieel gelanceerd en is daarna te verkrijgen in diverse Rotterdamse boekhandels. “Ga vooral naar de boekwinkel in de buurt om het boek te kopen”, zegt Annemarie.