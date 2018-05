Deel dit artikel:











Mysterieuze streep door Dordts winkelcentrum Bieshof

Niemand snapt het en vooralsnog is niet duidelijk wie er opdracht voor gegeven geeft, maar er loopt sinds dinsdag een mysterieuze, witte streep door winkelcentrum Bieshof in Dordrecht. "Het slaat nergens op", is het korte commentaar van voorzitter Weeda van de Bieshof.

Het bestuur van de winkeliersvereniging is door niemand op de hoogte gebracht van de komst en de betekenis van de streep. Het gaat om een onderbroken streep, zoals die meestal wordt aangelegd om rijstroken op een weg van elkaar te scheiden. "Een collega heeft de man die de streep hier aanlegde nog gevraagd waar dit op slaat. Maar die wist het ook niet. Hij zei dat hij gewoon deed wat hem gevraagd was en niet te weten wie de opdrachtgever was", zegt Weeda. De streep begint bij de voetgangersoversteekplaats aan de zijde van station Stadspolders en kronkelt dan het winkelcentrum in. Weeda: "en hij stopt zomaar ergens in het midden. Als het nou nog voor de deur van de opticien was.... Echt raar hoor".