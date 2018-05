Deel dit artikel:











OM: Geen cel voor moord op Vlaardingse kapper Foto:MediaTV (archief)

Het OM eist geen celstraf of tbs, maar wil de nu 20-jarige Onur S. volledig ontoerekeningsvatbaar laten verklaren voor de moord op de Vlaardingse kapper Erkan Coban in december 2016. De officier van justitie wil S. laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis.

Dat bleek woensdag in de Rotterdamse rechtbank. S. straf geven is niet mogelijk als hij ontoerekeningsvatbaar wordt verklaard. Er kan hem wel behandeling opgelegd worden. Het OM gaat niet uit van moord, maar wel van doodslag. Kapperszaak

Het slachtoffer werd door de verdachte vanuit het niets neergestoken in de kapsalon aan de Schiedamseweg. De kapper wist nog een koffiehuis in de buurt te bereiken, maar zakte daar in elkaar en overleed. De verdachte was met mes en al op camerabeelden te zien en was bijna direct aangehouden. De verdachte gebruikte in Turkije cannabis. Hij zou rond die bewuste 15 december 2016 ook XTC-pillen hebben geslikt die invloed zouden hebben op zijn gestel. Dat zou er voor hebben gezorgd dat hij in een psychose terecht kwam. Hij kan zich weinig herinneren van die dag. Ook na zijn arrestatie blijft hij waandenkbeelden houden, ondanks zware medicijnen. Momenteel verblijft hij een psychiatrisch ziekenhuis in Amsterdam. Behandeling

Volgens deskundigen lijdt S. aan schizofrenie en kan hij opnieuw psychotisch worden. Er is een grote kans op een nieuwe psychose als S. zou stoppen met medicatie. Zowel psycholoog als psychiater zeggen dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en zij adviseren dan ook opname in een psychiatrisch ziekenhuis voor een jaar. Opname in een tbs-kliniek zou geen optie zijn omdat S. geen Nederlands spreekt en ook niet kan resocialiseren: hij moet terug naar Turkije. Onbegrip

Bij de nabestaanden heerst onbegrip. De echtgenote van het slachtoffer ziet S. in ieder geval niet als een zieke man: zij rekent hem alles volledig aan. De rechter doet 30 mei uitspraak in de zaak.