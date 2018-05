Sparta met Nienhuis tegen FC Emmen

Sparta speelt donderdagavond de eerste wedstrijd in de finale van de play-offs uit tegen FC Emmen. De winnaar van het tweeluik verzekerd zich van een plek in de Eredivisie voor volgend seizoen. Trainer Dick Advocaat hoopt dat de Kasteelclub zich kan handhaven: "We moeten nog twee wedstrijden goed doorkomen."

Advocaat gaf aan dat Leonard Nienhuis weer onder de lat zal starten in de uitwedstrijd tegen FC Emmen. “Roy Kortsmit is er niet bij, hij is nog geblesseerd. Jannik Huth is in niet fit en gaat terug naar Duitsland”, aldus de getergde trainer die over de rest van zijn opstelling weinig prijs wilde geven. Miquel Nelom zou volgens Advocaat een twijfelgeval zijn, de verdediger heeft last van zijn lies.



De coach erkent dat er een verschil in druk is bij beide ploegen. “Wij moeten winnen om in de Eredivisie te blijven. Voor FC Emmen zou promotie alleen maar geweldig zijn. Als Sparta degradeert dan zijn daar veel consequenties aan verbonden. Laten we hopen dat het niet gaat gebeuren. Voor fans en iedereen.”



