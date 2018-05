Deel dit artikel:











Sparta weer zonder Kortsmit, Nelom twijfelgeval Dick Advocaat

Bij Sparta staat donderdagavond in de play-offs wedstrijd tegen FC Emmen opnieuw Leonard Nienhuis onder de lat. Roy Kortsmit is nog geblesseerd en mist hoogstwaarschijnlijk ook de return zondag. Of Miquel Nelom inzetbaar is, is nog twijfelachtig. Hij heeft liesklachten.

De druk ligt bij Sparta, beseft ook Advocaat. "Wij moeten winnen om in de eredivisie te blijven. Voor FC Emmen zou promotie alleen maar geweldig zijn. Als Sparta degradeert dan zijn daar veel consequenties aan verbonden. Laten we hopen dat het niet gaat gebeuren. Voor de fans en iedereen.” De geblesseerde keeper Jannik Huth heeft Sparta al verlaten. Hij is teruggekeerd naar Duitsland. Huth werd door Sparta gehuurd van FSV Mainz. FC Emmen - Sparta begint donderdag om 18.30 uur en is uiteraard live te volgen op Radio Rijnmond. De Rotterdammers moeten over twee duels winnen van FC Emmen om ook komend seizoen in de eredivisie actief te zijn. Zondag is de return op het Kasteel.