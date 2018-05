Veel interesse in kalender van politiehond Bumper

Tientallen mensen stonden er woensdagmiddag voor in de rij: een kalender van de razendpopulaire politiehond Bumper. De politie liet honderden exemplaren drukken en deelde ze op meerdere politiebureaus uit, zoals hier bij het hoofdbureau in Rotterdam aan het Doelwater.

"Ik ga de kalender boven mijn bed hangen natuurlijk. Ik zie liever die hond dan mijn vrouw", grapt een man in de rij. "Wat heel leuk is, is dat je elke keer gelezen hebt over die hond. Hij was natuurlijk heel klein en dat heb je de hele tijd bijgehouden."

"Het enigste is dat we nog niet weten hoe het voelt als hij aan je broekspijpen hangt", lacht iemands anders. De kalenders waren overigens in een mum van tijd weg.