Administratie in beslag genomen bij inval in bedrijventerrein Noord-West

De politie heeft woensdagochtend vroeg een inval gedaan bij een import- en exportbureau op bedrijventerrein Noord-West in Rotterdam.

Bij het bedrijf dat handelt met China, is de administratie in beslag genomen. Ook zijn pallets met dozen meegenomen. Volgens ooggetuigen zou daar babymelkpoeder in zitten.

Justitie wil niets kwijt over de inval aan de Hongkongstraat. De eigenaar van het bedrijf zegt dat er inderdaad een inval is geweest.

Hij wil niet bevestigen dat er babymelkpoeder in beslag is genomen, maar hij ontkent het ook niet. Babymelkpoeder is erg populair in China, omdat daar het eigen poeder niet vertrouwd wordt na meerdere gifschandalen.