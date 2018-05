Sanusi over FC Emmen - Sparta: 'Het is leven of dood, alles of niets'

Sparta moet donderdag en zondag, FC Emmen mag vooral en hoopt op promotie naar de eredivisie. De druk in de finalewedstrijden van de play-offs ligt duidelijk bij het team van trainer Dick Advocaat, beseft ook middenvelder Ryan Sanusi zich. "Als je er nu niet staat, is het gewoon over en uit."

Tegen FC Dordrecht kroop Sparta vorige week door het oog van de naald. "Die wedstrijden hebben ons doen inzien dat we echt harder aan de bak moeten tegen clubs uit de eerste divisie. We walsen er niet zomaar overheen, dat gaat sowieso niet gebeuren. We moeten tegen FC Emmen scherper beginnen, spelen zoals in de tweede helft tegen FC Dordrecht."

Ondanks de druk, de belangen die er voor Sparta op het spel staan, geniet Sanusi wel van de play-offs. "Het is leven of dood. Alles of niets. Als het niet lukt, lig je eruit, lukt het wel, ben je de held. Het is wel leuk om deze wedstrijden te spelen. Je speelt als voetballer concreet om iets."