Burgemeester Dordrecht hekelt commentaar over verwarde man

Burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht is niet te spreken over het commentaar op sociale media na een incident op station Dordrecht. Dinsdagavond liep er een man op het spoor toen er een goederentrein aankwam. Hij zou in het Arabisch 'God is groot' hebben geroepen.

Ook had hij reizigers de stuipen op het lijf aangejaagd door tot bloedens aan toe met zijn hoofd tegen een abri te slaan. Agenten hadden de grootste moeite de man aan te houden. Op Twitter ging al snel de ronde dat het om een Arabisch sprekende man ging. Hij zou hebben gezegd dat hij zijn god diende. Maar volgens Kolff gaat het om een verwarde Roemeen die hulp nodig had. "Mensen, oordeel niet te snel!, aldus de Dordtse burgemeester.