Pop-up restaurant in Hoeksche Waardse kersenkas

Dineren tussen de fruitbomen in een echte kersenkas. Het kan vanaf dit weekend in pop-up restaurant Vers Hoeksche Waard in Heinenoord. Chefkok Edwin Esmijer en zijn vriendin Esther Noot zijn deze dagen druk bezig de kas 'restaurantklaar' te krijgen.

Sprookjesachtig. Zo omschrijft het stel het pop-up restaurant zelf. De mensen zitten aan een lange tafel tussen de rijen met bomen die op dit moment vol bijna rijpe kersen hangen. De rauwe tuinbouwlocatie is sfeervol ingericht.

Sjouwen

Het is wel een beetje behelpen, want de kas is uiteraard niet bedacht op het gebruik als restaurant. “We hebben geen water en geen afvoer”, legt Edwin uit. “We sjouwen alles elke keer heen en weer. Maar het is het echt waard, want dit is echt een bijzondere locatie.”

In de gerechten verwerkt Edwin ook producten uit de Hoeksche Waard en uit de kas zelf. “De kersen, de tomaten, de kruiden. Ook met het eten zijn we creatief en willen we de mensen verrassen. We doen dingen graag anders dan verwacht.”

Hollandse weer

Edwin en Esther begonnen het pop-up restaurant op buitenlocaties, in tuinen. Maar met het Hollandse weer bleek dat geen succes. “Het ging vaker niet door, dan wel.” De kas is wat dat betreft ideaal.

“Overdag is het wel echt zweten”, vertelt Esther. “We serveren ook geen lunch, want dan is het echt te warm. Maar ’s avonds is het heel aangenaam. Ook op dagen met slecht weer.”

Ondertussen zijn de twee ook al aan het nadenken over andere locaties. “De Hoeksche Waard is zo’n mooie omgeving. Er zijn zeker nog meer plekken waar we dit zouden kunnen doen.”