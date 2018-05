Rotterdamse eenzaamheid centraal in documentaire

"M'n kleinzoon stuurde twee jaar geleden een bericht: 'oma, we komen snel een keer langs. Nou, ze moeten nog steeds komen." De documentaire 'Eropaf' schetst een soms pijnlijk beeld van de relatief hoge eenzaamheid in Rotterdam. Deze week ging hij in première.

Documentairemakers Bert Verkooijen en Hanny van de Kruijs kozen de Afrikaanderwijk als onderwerp van hun film. Verkooijen: "In Rotterdam bestaat meer eenzaamheid dan in de rest van Nederland. In de multiculturele Afrikaanderwijk is dat nog wat extra. Gelukkig wordt er de laatste jaren veel aan gedaan."

'Het sociale probleem van deze tijd', noemde voormalig wethouder Hugo de Jonge eenzaamheid. Meer dan de helft van de Rotterdammers voelt zich regelmatig eenzaam. Anderhalf jaar lang gingen Verkooijen en Van de Kruijs op zoek naar hulpverleners en bewoners die het probleem als geen ander kennen.

"Het gaat gelukkig de goede kant op", zegt Van de Kruijs. "Maar er bestaat nog altijd een grote groep die niet op de radar is. Als instanties nauwer zouden samenwerken zouden ook zij beter geholpen kunnen worden."

Wat in Rotterdam ook speelt is de relatief hoge armoede. Een hulpverleenster zegt daarover in de film: "Mensen denken dat ze niets kunnen, maar in praktijk valt dat vaak best mee." Van de Kruijs is in dat kader te spreken over de maaltijden voor bedragen tot soms 1 euro die worden geserveerd in buurthuizen.

Behoorlijk positief zijn de documentairemakers over het doortastende Rotterdamse beleid waar huisbezoeken een grote rol spelen. Wat indruk maakt is de scène waarbij een hulpverleenster vertelt hoe ze in de gaten krijgt dat een echtpaar vanwege gezondheidsredenen al jarenlang vrijwel niet buiten komt.

Of eenzaamheid iedereen kan overkomen? Verkooijen: "Nu denk ik nog: dat zal mij nooit gebeuren. Maar als je gezondheid achteruit gaat, kan het je echt overkomen. Je wordt ouder, je wereld wordt kleiner. Maar ik probeer het voor te zijn."

Documentaire Eropaf:



De documentaire kan op aanvraag worden vertoond in bv. buurthuizen en bij zorginstanties.