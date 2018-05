Einde nabij voor gezonken woonboot in Vlaardingen

Het wrak van de gezonken woonboot in de Vlaardingse Vaart wordt gesloopt. De eigenaar heeft na maanden gesteggel eindelijk alle papieren op orde. Binnen twee weken is de plek aan het Jaagpad in Vlaardingen verlost van het rottende gevaarte.

Eigenaar Jean Paul van Santen is blij en opgelucht dat er nu eindelijk iets gedaan kan worden. "Ik heb deze week alle vergunningen, plannen en machtigingen op orde en de opdracht voor de sloop is de deur uit", vertelt hij in de woning van zijn moeder waar hij verblijft.

"Ik ben al wezen kijken voor een nieuwe ark want wil deze fraaie plek graag behouden", zegt hij. De ligplaats wordt gehuurd van de gemeente Vlaardingen.

Abominabel

De woonboot zonk begin vorig jaar al en was toen al een tijd onbewoond. Met behulp van onder meer de brandweer is de ark weer boven water getild en gerepareerd. In maart van dit jaar sloeg de vorst toe en zonk de boot opnieuw. De toestand van de ark is abominabel en een doorn in het oog van veel Vlaardingers en omwonenden van de vaart.

De gemeente Vlaardingen liet deze week weten de eigenaar een ultimatum te hebben gesteld. Vóór vrijdag moest een plan voor sloop of herbouw worden ingeleverd waarna de uitvoering op korte termijn van start moest gaan. "Ik had potentiële kopers maar die haakten op het laatst af', vertelt Van Santen. "Het was die mensen uiteraard meer te doen op de ligplaats dan om het wrak. Het leverde veel vertraging op."

Kunstgebit in de vaart

Buurman Fred Trooster die de ark naast het gezonken wrak bewoont, vertelde in april op RTV Rijnmond al dat de vlag uit zou gaan als er een oplossing zou komen.