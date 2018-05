Steden ondertekenen opnieuw Eerste Vrije Statenvergadering

De Dordtse burgemeester Wouter Kolff heeft een flinke stedentrip achter de rug. Samen met burgemeester Pieter Verhoeve van Oudewater bezocht hij woensdag alle steden die in 1572 deelnamen aan de Eerste Vrije Statenvergadering.

Op die vergadering werd besloten aan te sluiten bij de opstand van Willem van Oranje tegen de Spaanse overheersing. Ook werd de vrijheid van godsdienst vastgesteld.

Dat is nog steeds belangrijk, zegt Kolff. "Het is een boodschap die vandaag de dag nog steeds heel actueel is in een samenleving met veel polarisatie, waar nog steeds veel behoefte is om vrijheid en tolerantie te onderstrepen. Wij doen dat door middel van deze tocht."

De Dordtse burgemeester vind het samen met zijn collega's belangrijk om de historische gebeurtenis een blijvende plek te geven. "Dus op 19 juli zullen we dat herdenken op de plek waar het heeft plaatsgevonden in Dordrecht. En we hebben vandaag ook alle burgemeesters die we hebben bezocht, en die opnieuw de verklaring van vrijheid en tolerantie hebben ondertekend, daarvoor uitgenodigd."

De twee burgemeesters bezochten Gorinchem, Gouda, Delft, Leiden, Haarlem, Hoorn, Enkhuizen en Medemblik, Volendam en Monnickendam.