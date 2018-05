Twistpunt bij ramadan: wanneer begint het?

Moslims in een moskee (archief)

De ene moslim is al begonnen aan de vastenmaand ramadan, terwijl de andere pas begint op donderdag. Misschien verwarrend, maar het heeft alles te maken met de maanstand en politieke spelletje.

De meningen over het begin van ramadan lopen flink uiteen. Het begin van de negende maand in de islamitische kalender hangt af van de maanstand, het gaat erom of je de maansikkel kunt zien.

De meeste moslims volgen de geleerden in Saudi-Arabië, die de maankalender controleren door daadwerkelijk te kijken of de maan gezien kan worden. Maar niet overal ter wereld wordt Saudi-Arabië gevolgd.

Politieke spelletjes

Zo wordt in Turkije gebruik gemaakt van moderne middelen om te bepalen wat het startpunt is van ramadan. "De Turken gebruiken technologie om te kijken wanneer de maansikkel er is", zegt Brahim Bourzik, hoofdredacteur van de Moslimkrant. "Zij bepalen op die manier vooraf wanneer ramadan begint."

Ook zijn er landen die zich bewust afzetten tegen Saudi-Arabië. Bourzik: "Zo zullen Iraniërs nooit samen met de Saudi's gaan vasten, omdat er een politieke strijd gaande is."

Familie

Naast het politieke aspect is er ook een praktische reden dat de Turken en Marokkanen in Nederland op een andere dag beginnen. "Dat heeft gewoon met familie te maken. Het is erg fijn als je op dezelfde dagen vast en dus ook op dezelfde dag het Suikerfeest gaat vieren als je familie in het moederland."

De oplossing om verwarring te voorkomen is een gezamenlijke start van de vastenmaand onder Nederlandse moslims. "Dat zie ik nog snel gebeuren", zegt Bourzik. "We hebben te maken met veel verschillende ideeën en stromingen binnen de islam. Voorlopig denk ik dat we nog wel met dit probleempje blijven zitten."