Van der Gaag over stap naar NAC: 'Ga naar een club met een andere dimensie'

Mitchell van der Gaag heeft zijn laatste duel als trainer van Excelsior erop zitten. Tegen V.V. Hillegersberg (0-9 winst) zat de oefenmeester voor het laatst op de bank bij de Kralingers en gaat hij na de zomer aan de slag bij NAC Breda. Van der Gaag neemt met een goed gevoel afscheid van de club.

"Dit was de laatste wedstrijd. We gaan nog met een klein groepje nog naar Ibiza toe en van sommige spelers neem je nu al afscheid. Het is altijd apart. Je hebt twee jaar samen hard gewerkt en pieken en dalen gehad. Maar uiteindelijk hebben we goede resultaten geboekt en dan sluit je een periode positief af."

NAC

Ondanks dat Excelsior in de eredivisie hoger dan NAC eindigde, ziet Van der Gaag zijn stap naar NAC Breda als een stap hogerop. "Ik ga naar een club met een andere dimensie. Het is allemaal net even wat groter. Kijk alleen al naar de supporters; twintigduizend man bij thuiswedstrijd.

Je bent ook de enige club in de stad. In Rotterdam zijn drie clubs en zit je altijd in de schaduw van Feyenoord. Dat zijn grote verschillen. De impact is wat groter en daaraan zie je dat het in potentie wat groter is."

Manchester City

NAC werkt samen met de Engelse grootmacht Manchester City. Dat heeft ook meegewogen in Van der Gaag zijn keuze. "Je hebt de link met City. Je krijgt kwalitatief goede huurspelers en je kan meekijken bij City en gebruikmaken van hun kennis. Ik ga er binnenkort naar toe. Ik ben wel benieuwd. Met geld is alles mogelijk, dan weet je dat de randvoorwaarden hartstikke goed zijn."

Kijk hierboven heel het interview met Van der Gaag over het afzeggen van Sydney FC, de toekomst van Excelsior en zijn ambities bij NAC Breda.