Hoogvlietse vrouw overleden na steekpartij in Breda

De vrouw die woensdagavond na een steekpartij in Breda is overleden, is een 42-jarige vrouw uit Hoogvliet. De 42-jarige dader uit Breda is aangehouden.

De vrouw werd woensdag rond 18:30 uur meerdere keren gestoken op de Klaverweide in de Brabantse stad. Politie, ambulance en ook een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De vrouw is later op de avond in het ziekenhuis overleden. De dader is woensdagavond meteen aangehouden. De steekpartij lijkt zich te hebben afgespeeld in de relationele sfeer. Wat de precieze relatie was tussen de dader en het slachtoffer, wordt nog onderzocht.