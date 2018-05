Deel dit artikel:











Feyenoord belegt zomers trainingskamp in Zwitserland Training Feyenoord op Varkenoord

Feyenoord zal zich in aanloop naar het volgende seizoen voorbereiden in Zwitserland. De Rotterdammers beleggen van 9 tot 14 juli een trainingskamp in zullen daar deelnemen aan de Uhrencup.

De ploeg van Giovanni van Bronckhorst zal aantreden tegen de Zwitserse ploegen Young Boys en FC Basel. Ook zal het Engelse Wolverhampton Wanderers, dat onlangs naar de Premier League promoveerde, een tegenstander zijn. De wedstrijden van Uhrencup worden afgewerkt in de Tissot Arena in Biel en Stadion Neufeld in Bern. Op welke dag de wedstrijden plaats zullen vinden, wordt later bekend.