Dordtse Damiatebrug hapert opnieuw

De Damiatebrug in Dordrecht weigert donderdagochtend dienst. De twee brugdelen tussen de Kuipershaven en Wolwevershaven blijven omhoog staan.

De gemeente onderzoekt de oorzaak van de problemen en hoopt de brug zo snel mogelijk weer in werking te hebben. Tot die tijd moeten gebruikers omlopen of -fietsen.