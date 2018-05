Oud-Spartaan Van der Linden over play-offs: 'Je hebt alles te verliezen'

Donderdagavond begint Sparta aan de finales van de play-offs om promotie/degradatie. De Kasteelploeg moet in het tweeluik tegen FC Emmen handhaving bewerkstelligen. Antoine van der Linden, oud-speler van beide clubs, weet onder wat voor druk Sparta staat: 'Je hebt alles te verliezen.'

Van der Linden speelde met Sparta al eens in de nacompetitie, al was dat wel nog in de vorige eeuw. "We speelden toen puur voor het lijfsbehoud. Je speelde met het idee dat je alles te verliezen had. Je wilt niet in de eerste divisie terecht komen, daar stond ook wel wat druk op. Stel je degradeert, dat heeft gevolgen voor de club, het personeel en de supporters. Voor Emmen is dit meer een soort toetje."

De oud-verdediger kan geen echte favoriet aanwijzen voor het duel. "Normaal gesproken zou je verwachten dat Sparta aan het langste eind zou moeten trekken. Dit seizoen is er echter geen pijl te trekken op de ploeg. Ik hoop gewoon een leuke pot voetbal te zien. Promotie naar de Eredivisie moet je verdienen, de club die over de twee wedstrijden het beste speelt zal volgend seizoen daar spelen."

