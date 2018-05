RijnmondExamenkoorts (5): a-b-c-d als uitkomst? Serieus?

Dag 4 van de eindexamens staat voor de deur. Vmbo-leerlingen maken donderdag de examens Duits en biologie, havisten gaan met muziek en Nederlands aan de slag. Voor Gymnasiumleerlingen wacht donderdagochtend het examen Latijn. 's Middags maken vwo'ers het examen scheikunde.

Het lijkt de 17-jarige vwo'er voorlopig voor de wind te gaan. Zijn doel is cum laude slagen én een tien voor wiskunde binnenslepen. Over dat laatste heeft hij nog geen uitsluitsel, vertelde hij donderdagochtend op Radio Rijnmond: "Ik heb het niet nagekeken. Je kunt er nu toch niets meer aan veranderen."

Het wiskunde-examen vond hij meevallen , maar het examen Engels dat hij woensdag maakte, vond hij lastiger dan de examens die hij heeft geoefend van de voorgaande jaren. "Het waren vage onderwerpen."



Hoe zijn jouw eerste examens gegaan? Kijk jij elke dag de examens na, of durf je dat niet aan? Praat met ons mee! Gebruik de hashtag #RijnmondExamenkoorts in je posts of Twitter, Facebook en Instagram en wie weet zie jij jouw berichten terug in onze examenblogs.