Liveblog teruglezen: Ex-rechercheur voor de rechter Rechtbank Rotterdam (Foto: Tom van Vark) In 2005 verscheen een boek over het leven van Richard L., geschreven door Henk Strootman, eveneens een oud-rechercheur.

Rotterdammer Richard L. is donderdag voor de rechter in Rotterdam verschenen. De man, die in het verleden rechercheur was bij de politie, wordt verdacht van het witwassen van geld.

Justitie zegt dat bij hem thuis twee tassen met 850 duizend euro zijn gevonden. Met welk misdrijf dat geld is verdiend, is onbekend. Richard L. is in het verleden al meermalen veroordeeld voor drugshandel, heling en valse documenten. Tegen L. is donderdag drie jaar cel geëist. De rechter doet over twee weken uitspraak. Verslaggever Paul Verspeek was bij de rechtszaak aanwezig: