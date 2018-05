Rotterdamse Syriëganger blijft vastzitten

De voorlopige hechtenis van Mohammed R., een van de drie Rotterdamse Syriëgangers die verdacht worden van terrorisme, wordt niet opgeheven. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van de zaak.

De advocaat vroeg tijdens een tussentijdse zitting opnieuw om vrijlating van R., omdat uit de bewijslast volgens hem helemaal niet blijkt dat R. in Syrië is geweest. Ook is er volgens hem niets dat bewijst dat hij aanhanger van IS is. R. zit, net als twee andere Syriëgangers, al achttien maanden in voorlopige hechtenis.

Volgens het Openbaar Ministerie, de aanklager, was Mohammed R. wél in Syrië . Dat zou blijken uit belgegevens en DNA op een jack in een koffer uit Turkije, waar ook kruitsporen op zaten.

Volgens de rechter in Rotterdam worden de bewijzen pas gewogen bij de inhoudelijke behandeling. Die staat 19 juli op de agenda.