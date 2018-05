Eis: drie jaar cel voor oud-rechercheur Richard L.

Justitie heeft drie jaar cel geëist tegen Rotterdammer Richard L. voor witwassen. De verdachte had 850 duizend euro cash in huis. Dat geld is volgens justitie van een misdrijf afkomstig.

L. is in het verleden rechercheur geweest bij het Rotterdamse korps. Daarna belandde hij op het verkeerde pad en is hij meermalen veroordeeld voor oplichting en drugshandel.

Zijn advocaat wijst erop dat de Rotterdammer al tien jaar een normaal bestaan leidt en dat een voorwaardelijke straf beter is.

L. zei in de rechtbank dat hij het geld in bewaring had gekregen van een vriend. Hij wil geen naam noemen. Onbekend is waar het geld vandaan komt.

Richard L.:”Ik heb gewoon dikke pech gehad. Mijn vriend is zijn geld kwijt en ik zit in de problemen.” Hij zei te schrikken van de eis van drie jaar cel.

De rechter doet over twee weken uitspraak.