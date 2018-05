Wordt Ouddorp een tweede Renesse?

Tweehonderd extra recreatieplekken in Ouddorp? Niet als het aan de Ouddorpers zelf ligt. Het burgerinitiatief Ouddorp Kust Ruimte Rust (OKRR) vindt dat er met de komst van het Landal-vakantiepark en Punt West wel genoeg ruimte voor toeristen is.

"Je kunt altijd verder bouwen", vertelt Gjalt Huppes van OKRR. Volgens OKRR wil een projectontwikkelaar langs de Lange Dijk extra stacaravans neerzetten. Uit een rondvraag van het burgerinitiatief blijkt dat de gemeente Goeree-Overflakkee over het plan 'voorzichtig positief' is.

"Maar dat gaat ten koste van het landschap en het boerenland", verklaart Huppes de reden van hun protest. "Wij vinden het mooier en fijner als het niet helemaal volgebouwd wordt. Mensen die er wonen, vinden dat het authentieke gevoel in het dorp er niet meer is."

Maar het gaat niet alleen om de Ouddorpers. Volgens Klaas van Heest van OKRR komen toeristen namelijk ook voor het landschap. "Voordat je naar het strand gaat, rijd je door het landschap. Dat geeft een totale beleving van vrijheid. Maar als je tussen de bungalows en caravans door moet gaan, dan wordt die vrijheid veel minder."

Bovendien gaat de gemeente volgens Huppes tegen hun eigen beleid in als ze toestemmen met de plannen. "Willen we een tweede Renesse worden, dat is de grote vraag. Of wil je het mooi houden? De gemeente heeft zelf een beleid gecreëerd met hoogwaardige recreatie en hoogwaardig landschap. Al maar meer bouwen wil je dan toch niet?"

Om de komst van de nieuwe vakantiewoningen tegen te gaan, roept de OKRR in hun nieuwsbrief Ouddorpers op om hun mening over de plannen te geven. Op de nieuwsbrief is één op de vijf Ouddorpers geabonneerd.

"Meestal staan mensen pas op als de bouwmaterialen er staan voor een nieuw park", verklaart Huppes hun vroege plannen. "Nu staan we aan het begin van allerlei activiteiten die ontplooien om dat toch proberen in te dammen. En Ouddorp te houden zoals het de bedoeling is."