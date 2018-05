Vijftien jaar cel geëist voor doodschieten Pool in Capelle

Justitie eist vijftien jaar cel voor een dodelijke schietpartij in Capelle aan den IJssel. Daar kwam vorig jaar januari een 47-jarige Pool om het leven.

De verdachte, een 34-jarige Rotterdammer, heeft bekend. Hij nam het slachtoffer op een parkeerterrein bij een aantal flats aan de Wiekslag onder vuur .

Hij zegt te hebben geschoten, omdat hij bang was dat de Poolse man hem zou aanrijden. Deskundigen van het Pieter Baan Centrum in Utrecht hebben geprobeerd onderzocht of de verdachte een geestelijke stoornis heeft. De verdachte heeft geweigerd hieraan mee te werken.

De rechter in Rotterdam doet op 30 mei uitspraak.