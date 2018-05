Albanezen in Zwijndrecht uit vrachtwagen gehaald

De politie heeft dinsdagmiddag zes Alblanezen uit een vrachtwagen gehaald. De vrachtwagenchauffeur ontdekte de groep bij het lossen van zijn lading op een bedrijventerrein aan de Lindtsedijk.

Daarop belde hij de politie, die vier mannen en twee vrouwen in de leeftijd van 18 tot 24 uit de oplegger van de wagen haalde. Vermoedelijk zijn ze binnen gekomen door een dekzeil te vernielen.

Wanneer zij in de vrachtwagen wisten te klimmen, is nog niet bekend. De vrachtwagen was geladen in Keulen, maar onderweg heeft de chauffeur nog gepauzeerd. De Albanezen zijn aangehouden.