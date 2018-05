Deel dit artikel:











NAPRATEN: FC Emmen-Sparta (0-0) FC Emmen - Sparta

Sparta speelde donderdagavond tegen FC Emmen de eerste wedstrijd in de finale van de play-offs. De Spangenaren moesten in het tweeluik de club uit Emmen zien te verslaan om zo nog een jaar in de Eredivisie te mogen spelen.

Radio Rijnmond Sport was natuurlijk aanwezig bij het duel en deed live verslagan de ontwikkelingen in het veld. Verslaggevers Ruud van Os en Dennis van Eersel waren naar Emmen afgereisd. De uitzending van Rijnmond Sport begon om 18.00 met een voorbeschouwing op het duel. De wedstrijd zelf startte om 18.30 in Emmen. Zondag is de return op Het Kasteel. LIVE: FC Emmen - Sparta 0-0 (0-0) Opstelling Sparta: Nienhuis; Holst, Fischer, Dougall, Floranus; Duarte, Mühren, Sanusi; Verhaar (73' Dos Santos), Friday, Spierings (82' Van Moorsel)