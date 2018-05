Deel dit artikel:











Vijf jaar cel en tbs voor uitbuiten minderjarigen in prostitutie Archieffoto (ANP). Het meisje op de foto komt in het verhaal niet voor.

De rechter in Rotterdam heeft vijf jaar cel en tbs opgelegd in een grote zedenzaak. De verdachte had twee meisjes van 14 en 17 jaar tot prostitutie gedwongen.

Met het jongste meisje heeft de verdachte langere tijd een seksuele relatie gehad. Hij had daar ook een filmpje van gemaakt en gedreigd dat online te zetten. De 33-jarige Humphrey R. beweerde dat de meisjes al in de prostitutie zaten en dat hij hen slechts had geholpen. Maar de rechter vindt de verklaringen van de slachtoffers betrouwbaar. Volgens de rechter lijkt de Rotterdammer niet te beseffen dat hij verwerpelijke dingen heeft gedaan. Mede daarom moet hij worden behandeld in een tbs-kliniek. De man is eerder veroordeeld voor poging tot doodslag en verkrachting. Volgens een psychiater, die hem in het verleden onderzocht, heeft hij een antisociale stoornis. In eerdere rechtszaken tegen hem werd geadviseerd hem tbs op te leggen om nieuwe zedendelicten te voorkomen. De rechters gingen daar toen niet in mee.