Tweede Maasvlakte krijgt misschien een enorme windturbine

De gemeente Rotterdam wil een grote windturbine neerzetten op de Tweede Maasvlakte. Het gaat om een test, maar de windturbine zou jaarlijks een vermogen opwekken dat 8 duizend huishoudens van stroom kan voorzien.

De aanleiding voor de bouw is een motie van GroenLinks om te zoeken naar een geschikte plek voor een mega windmolenpark in Rotterdam. Het gemeentebestuur moet nu een vergunning aanvragen voor de bouw van de turbine. Als die snel rond is, kan de turbine in 2019 al staan.

Twee jaar proefdraaien

De windturbine moet twee jaar proefdraaien. Daarna kan hij officieel worden gebruikt voor lokale opwekking van stroom.

De techniek voor windmolens met groot vermogen is pas sinds kort beschikbaar. De testturbine heeft een vermogen van 10 megawatt. Dat is tien keer zoveel als de meeste windmolens in Nederland.

Grote opgave

"Rotterdam wil ruimte bieden aan innovaties die bijdragen in de grote opgave van de energietransitie", zegt Adriaan Visser, wethouder Haven en Duurzaamheid.

"Met dit tweejarige pilotproject is Rotterdam koploper en willen we nieuwe ontwikkelingen op gebied van wind blijvend stimuleren", zegt de wethouder.