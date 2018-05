Eerdmans: het geluid van Leefbaar moet te horen zijn in akkoord

Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam heeft gematigd positief gereageerd op 'het concept-raamwerk' dat informateurs Pieter Duisenberg en Paul Rosenmöller donderdag presenteerden. "Als wij mee gaan doen in de coalitie moeten er wel aanpassingen worden gepleegd", zegt Eerdmans.

Het ambitieuze plan van de informateurs wil voornamelijk de duurzaamheidstransitie aanpakken, dit moet zorgen voor nieuwe banen. Daarnaast moeten er veel woningen worden gebouwd en willen ze een 'trendbreuk' forceren op taal en bijstand.

Op belangrijke Leefbaar-onderwerpen als integratie zijn minder plannen gemaakt. Ook willen de informateurs de Rotterdamwet aanpassen. "Nu is het zo dat als je een laag inkomen hebt, je niet in een bepaalde wijk kunt wonen. Dat willen wij aanpassen", zegt Rosenmöller.

"Dat zijn minpunten, net zoals het aanpassen van de Woonvisie. Maar wij willen daarover het gesprek aangaan en zullen ook aanpassingen voorstellen", zegt Eerdmans. "Het moet wel zo zijn dat het geluid van Leefbaar voldoende terugkomt in een coalitieakkoord."

De partij van Eerdmans werd bij de verkiezingen met elf zetels veruit de grootste partij. Toch kreeg niet Leefbaar, maar de VVD en GroenLinks het initiatief in de informatiefase. Deze partijen hebben samen tien zetels.

Trots

Fractievoorzitter van GroenLinks Judith Bokhove is vooral 'trots' op het raamwerk dat haar partij met de VVD heeft geschreven. "Dat was een spannende samenwerking, maar ik ben ontzettend trots op dit resultaat. We verbinden hiermee echt rechts en links", zegt Bokhove.

Ze heeft tot woensdagavond laat gesproken met de VVD. "We hebben tot half 12 gesproken, toen stond er een punt achter en zijn we een biertje gaan drinken", zegt Bokhove.

Definitief raamwerk

De komende week gaan de partijen opnieuw in gesprek over deze plannen van de informateurs. Duisenberg en Rosenmöller hopen dan begin juni met een definitief plan én een voorkeurscoalitie te komen.