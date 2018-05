Deel dit artikel:











73-jarige vrouw mishandeld en beroofd in haar eigen woning Woningoverval_Coolsestraat_01_1818 Woningoverval_Coolsestraat_03_1818 Woningoverval_Coolsestraat_02_1818 Woningoverval_Coolsestraat_04_1818

In de Coolsestraat in het Oude Westen van Rotterdam woont een 73- jarige vrouw al 40 jaar met veel plezier. Maar ruim twee weken geleden loopt haar woonplezier een enorme deuk op. Ze wordt beroofd en geslagen in haar eigen woning. Bekijk de video: