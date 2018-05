Gemeente Molenlanden bezoekt inwoners thuis

Inwoners en ondernemers van de toekomstige gemeente Molenlanden kunnen straks zelf kiezen waar ze hun zaken met de gemeenten willen regelen. Een bouwvergunning of aangifte van een geboorte kan ook thuis, op de zaak of een andere locatie geregeld worden.

Molenlanden ontstaat in januari 2019 als de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard samengaan. In Molenwaard zijn de zogeheten keukentafelgesprekken al langer de realiteit. Ook vergadert het gemeentebestuur regelmatig bij ondernemers of op een school.

De nieuwe gemeente krijgt ook vijf servicepunten, waar burgers hun zaken kunnen regelen. De gemeenten willen daarvoor zo veel mogelijk gebruik maken van bestaande panden in de huidige plaatsen. Eind deze maand moeten de gemeenteraden zich nog uitspreken over dit besluit.