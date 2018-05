Deel dit artikel:











Koolmees onderzoekt oorzaak wegblijven cruiseschepen Oasis of the Seas. Archieffoto

Minister Koolmees onderzoekt waarom cruiseschepen voor reparatiewerkzaamheden niet langer Rotterdam aandoen. Hij laat daarom bekijken of de regelgeving rondom arbeidsomstandigheden bij dergelijke klussen in Frankrijk en Duitsland gelijkwaardig is met die in Nederland.

Of en welke schade de Nederlandse maritieme sector lijdt, is volgens Koolmees onbekend. Dat zegt hij in zijn antwoord op vragen door Kamerleden. Vertegenwoordigers uit de sector en van het Havenbedrijf Rotterdam riepen recent de hulp van het kabinet in om de - volgens hen - ongelijke situatie teniet te doen. Volgens hen wordt in Duitsland en Frankrijk anders gehandhaafd. Zij menen dat de Rotterdamse haven daardoor miljoenen misloopt. De rederijen zouden Rotterdam mijden sinds de inspectie sociale zaken en werkgelegenheid Royal Caribbean na werkzaamheden in 2014 een boete van 1 miljoen euro oplegde. Het schip Oasis of the Seas werd toen opgeknapt bij Keppel Verolme. Ondanks het maken van goede afspraken vooraf, trof de inspectie bij een controle 124 werknemers zonder werkvergunning aan. Royal Caribbean ging tegen de boete in beroep. Minister Koolmees zal naar verwachting voor de zomervakantie een beslissing nemen op het bezwaar.