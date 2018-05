Deel dit artikel:











11e editie Baroeg Open Air afhankelijk van crowdfunding

De elfde editie van Baroeg Open Air gaat misschien niet door. Het gratis muziekfestival voor onder meer rock, metal en punk in het Zuiderpark in Rotterdam heeft te weinig geld. Er is een tekort van maar liefst 15 duizend euro.

Een week geleden begon het festival met een crowdfunding en de helft is al binnen. "In de eerste week de helft ophalen, is hoopgevend", vindt Leon van Rijnsbergen, directeur van het festival. "Daaruit blijkt dat we een trouwe achterban hebben. Maar die andere helft moet ook nog echt opgehaald worden." Bar-inkomsten

Het tekort op de begroting komt vooral omdat het festival in 2017 letterlijk in het water viel. "We hebben vorig jaar een editie gehad die wel 8 duizend bezoekers heeft getrokken, maar financieel toch tegenviel door slecht weer." Het tekort op de begroting komt vooral omdat het festival in 2017 letterlijk in het water viel. "We hebben vorig jaar een editie gehad die wel 8 duizend bezoekers heeft getrokken, maar financieel toch tegenviel door slecht weer." Het gratis festival verdient het meest met de barverkoop, maar dat viel vorig jaar dus tegen. Hoewel bar-inkomsten een hele onzekere winstpost zijn, betekent dat niet dat er voortaan betaald moet worden voor het festival. Rijsbergen sluit dat ook niet uit. "Maar dit jaar gaat dat nog niet, omdat we afspraken hebben met subsidiënten en sponsors. " De tijd

Het festival staat gepland op 15 september, maar de crowdfunding loopt maar tot 6 juni. "Wij hebben die tijd nodig om het hele festival te organiseren", verklaart Rijsbergen. Het festival staat gepland op 15 september, maar de crowdfunding loopt maar tot 6 juni. "Wij hebben die tijd nodig om het hele festival te organiseren", verklaart Rijsbergen. "Daar gaat veel tijd in zitten. We hebben te maken met vergunningen, afronden van de programmering en het vinden van vrijwilligers voor het festival."