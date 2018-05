Olde Riekerink aan de slag bij Heerenveen

Jan Olde Riekerink is de nieuwe trainer van Heerenveen. Hij volgt Jurgen Streppel op, wiens contract niet werd verlengd. De oud-speler van Sparta en FC Dordrecht tekent voor twee jaar in Friesland.

Het is voor Olde Riekerink zijn eerste klus als hoofdtrainer in de Eredivisie. De trainer werkte eerder wel in Jupiler League bij FC Emmen, waarna hij voor een buitenlands avontuur koos. Riekerink stond het laatst onder contract bij het Turkse Galatasaray. Daar werd hij in februari 2017 ontslagen vanwege de tegenvallende resultaten.