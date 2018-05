Donderdag in Bureau Rijnmond: straatroof, inbraak en overval

In Bureau Rijnmond, het opsporingsprogramma van politie en justitie op TV Rijnmond, donderdag aandacht voor een straatroof, inbraak en overval.

Je hoeft niets buit te maken om toch met je gezicht in ‘Bureau Rijnmond’ te verschijnen. Dat bewijst een jonge man die 1 februari probeerde een vrouw te beroven in de Colijnstraat in Schiedam. Er zijn goede beelden van de verdachte.

Inbraak woning

Ook zijn er beelden van inbrekers die probeerden in te breken in een woning aan de ’s-Gravenweg in Rotterdam. Een alarm en diverse lampen in de tuin deden de twee op de vlucht slaan. Eén van hen is al aangehouden, maar de politie zoekt de tweede verdachte nog.

Overvaller voor rechter

Een overvaller van een pandjeshuis, die getoond is in ‘Bureau Rijnmond’, stond deze week voor de rechter. Ernst Pols van het Openbaar Ministerie verteld wat de eis is.

Woningoverval

Zondag 29 april om 14:15 uur kwam een vrouw van 73 net terug van een tripje naar de tabakswinkel, toen een man met haar mee glipte het portiek van haar flat in. Hij wilde naar de derde etage.

De vrouw vertrouwde het niet. Haar gevoel bleek te kloppen want na korte tijd ging bij haar de bel en stond dezelfde man voor de deur. Nog voordat ze kon reageren werd ze door deze man en een tweede man hardhandig naar binnen geduwd. Ze mishandelden haar en trokken met grof geweld de armbanden van haar pols. Toen gingen ze ervandoor.



Bureau Rijnmond is het regionale opsporingsprogramma van politie en justitie op TV Rijnmond. Het is op donderdagmiddag rond 17:20 uur te zien op TV Rijnmond en wordt vervolgens elk uur herhaald tot de volgende dag 17:00 uur. De onderwerpen zijn ook te zien op Rijnmond.nl.