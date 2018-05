Deel dit artikel:











Overvaller neemt maaltijdbezorger mee in auto

Een maaltijdbezorger is in de nacht van woensdag op donderdag overvallen. Hij ging naar een portiekwoning aan de Zocherstraat in Rotterdam-Alexander en belde aan. Toen er niet werd opengedaan, liep hij terug naar zijn auto.

Plotseling werd er vanuit het portiek gefloten. De bezorger dacht dat het alsnog zijn klant was en liep terug. In het portiek kwam er een man met een bivakmuts op hem af, die eiste geld. Het slachtoffer gaf direct geld af, maar de overvaller wilde ook zijn telefoon die nog in de auto lag. Daarom werd hij gedwongen om naar zijn auto te lopen. Ook de overvaller stapte in. Nadat de telefoon was uitgezet en overhandigd, moest het slachtoffer de dader enkele straten verderop op de Hendrick Staetsweg afzetten. Vanaf daar is de overvaller er lopend vandoor gegaan. Na een kwartier werd de politie gealarmeerd. De dader is niet meer gevonden.