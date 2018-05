Arrestatie voor verdacht pakketje Berkel en Rodenrijs

De politie heeft een 26-jarige Hagenaar opgepakt voor het plaatsen van een verdacht pakketje in Berkel en Rodenrijs. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag.

Maandagochtend 9 april werd het pakketje gevonden op een parkeervak aan het Kwelderplantsoen. Een buurtbewoner zag het liggen en waarschuwde de politie . Die vertrouwde het niet en ontruimde ongeveer tien woningen. Ook werd de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld.

Een op afstand bestuurbaar wagentje werd naar het pakket gedirigeerd om van dichtbij onderzoek te kunnen doen. Rond 16:00 uur werd de omgeving van het Kwelderplantoen vrijgegeven en konden de bewoners weer terug naar huis.

Volgens de politie zat in het pakketje een zogeheten 'instabiele stof'. Daar is een monster van genomen, waarna het pakketje op een braakliggend terrein in Bergschenhoek gecontroleerd tot ontploffing werd gebracht. De politie maakt zolang het onderzoek loopt niet bekend welke stof er in het pakketje zat.

De man werd dinsdag in Den Haag opgepakt. Donderdag is hij voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die bepaalde dat hij voorlopig vast blijft zitten. De politie heeft niets gezegd over een eventueel motief van de man.