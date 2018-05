Deel dit artikel:











Inbrekers klimmen over tuinhek bij villa in Capelle Inbraak_Capelle_03_1818 Inbraak_Capelle_04_1818 Inbraak_Capelle_01_1818 Inbraak_Capelle_02_1818 Inbraak_Capelle_04_1818

Twee mannen klimmen over een tuinhek bij een villa in Capelle aan den IJssel. Het zijn inbrekers en ze zijn vastgelegd op camera. Eén van de mannen is inmiddels bekend, maar de tweede wordt nog gezocht. Bekijk de video: