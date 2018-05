Zaterdag 19 mei in Chris Natuurlijk: Wolharige mammoeten uit de Noordzee, vogelverhalen van Camilla Dreef en dieren uit de stad slimmer?

Indiana Jones op het strand

Fossielenjagers voelen zich soms net Indiana Jones. Op het strand van bijvoorbeeld de Maasvlakte, speuren ze naar botjes van sabeltandtijgers, wolharige mammoeten en andere overblijfselen uit lang vervlogen tijden. Naar aanleiding van de Determinatiedag fossiele strandvondsten , vertelt amateur-paleontoloog Dick Mol wat je aan al die fossiele vondsten hebt. Je kunt er bijvoorbeeld hele landschappen mee inrichten , zoals de Safari-mammoetsteppe in Historyland in Hellevoetsluis, waar de determinatiedag op 27 mei gehouden wordt.

Kwie kwie kwie kwie kwie

Bioloog en vogelaar Camilla Dreef , onder meer bekend van het tv-programma Binnenstebuiten, onthult in Chris Natuurlijk welke vogel het geluid maakt uit de titel van haar boek. Naar aanleiding van de lezing die zij op 26 mei geeft in boekhandel Donner in Rotterdam, vertelt zij over haar boek Kwie kwie kwie kwie kwie , een boek vol vogelverhalen.

Darwin in de stad

Stadse merels die harder fluiten dan merels in de bossen, muggen in de Londense metro die echt anders zijn dan hun soortgenoten boven de grond, het zijn maar een paar voorbeelden uit het boek Darwin in de stad van Menno Schilthuize n. In Chris Natuurlijk vertelt de evolutiebioloog over zijn boek vol voorbeelden van de manier waarop dieren en planten zich aanpassen aan het harde leven in steden.

Nieuwe boekenman

Introductie van Gert-Jan van Rietschoten, de man die de luisteraars van Chris Natuurlijk voortaan een keer per maand op de hoogte gaat houden van het boekennieuws. Boekhandel Van Rietschoten zit nu in winkelcentrum Keizerswaard, maar de overgrootvader begon al in 1926 met een boekhandel en drukkerij aan huis. Het huis in Rotterdam-IJsselmonde staat er nog steeds, vlak naast de Van Brienenoordbrug, die er toen nog niet was.





Over Chris Natuurlijk

