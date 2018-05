Rechter besluit 28 juni over GenX-limiet

De rechtbank in Den Haag behandelde donderdag de beroepen van drinkwaterbedrijf Oasen en het Dordtse concern Chemours tegen de toegestane hoeveelheid uitstoot van stoffen bij de omstreden GenX-technologie.

Zowel Oasen als Chemours hebben bezwaar tegen de vergunning die de provincie Zuid-Holland Chemour heeft gegeven. Chemours mag op dit moment 2035 kilo GenX per jaar te mogen lozen. Dat is al een flinke verlaging, begin 2017 mocht Chemours nog 6400 kilo per jaar uitstoten.

Voor Oasen is 2035 kilo per jaar alsnog teveel. De leverancier van drinkwater wil eigenlijk dat er helemaal geen uitstoot wordt toegestaan. Het bedrijf wil niet andermans rommel opruimen en klanten laten betalen.

Chemours vindt de verlaging juist onredelijk. Bij deze verlaging moet het chemie-concern de productie flink verlagen en zal daardoor enorme inkomsten mislopen. Chemours had zelf aangegeven dat de drempel voor de uitstoot best wat omlaag kon, maar vindt dit te laag.

Verschillende gemeenten in de regio steunen het beroep van Oasen en willen dat nul uitstoot de norm wordt.

De rechter doet op 28 juni uitspraak over de hoeveelheid stoffen die mogen worden uitgestoten.