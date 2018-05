Deel dit artikel:











Politie rolt bende babymelkpoederdieven op De inval in Rotterdam. Foto: MediaTV Foto: politie Foto: politie

Rond de inval van woensdag in een pand op bedrijventerrein Noord-West in Rotterdam zijn vier mensen opgepakt. De arrestaties vonden vlak voor de inval in Rotterdam plaats in een woning in Den Haag, meldt de politie donderdag. Het gaat om drie Hagenaren en een Roemeen.

De politie begon het onderzoek na een tip over de diefstal van babymelkpoeder uit supermarkten en drogisterijen in het hele land. In China levert het poeder veel geld op, omdat de Chinezen hun eigen babypoedermelk niet vertrouwen na enkele gifschandalen. Het vermoeden bestond dat de gestolen spullen op het Haagse adres werden afgeleverd.Dinsdagavond zagen agenten twee mensen met volle bigshoppers het pand binnengaan en met lege tassen weer weggaan. Daarop werden de twee samen met de aanwezigen in het huis aangehouden. In de woning lagen achthonderd pakken babymelkpoeder en 16.000 euro aan contant geld. Een paar uur daarna viel de politie het pand aan de Hongkongstraat in Rotterdam binnen. Daar werden nog eens tweeduizend pakken gevonden. De politie onderzoekt nog of dit babymelkpoeder ook gestolen is.