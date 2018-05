Gouden glasbak ter ere van jubileum

De glasbak bestaat 40 jaar en dat moet gevierd worden! Althans, als het aan afvalrecyclingbedrijf Nedvang ligt. Met taart, een liedje en gouden glasbakken wordt er een heus feestje van gemaakt.

"We willen de glasbak de eer geven die hem toekomt. Want de glasbak is een icoon in het straatbeeld", vertelt Renate van Roosmalen, projectleider van 'Glas in 't Bakkie', de campagne achter het verjaardagsfeestje.

De verjaardag wordt vooral gevierd in Den Bosch, waar op 17 mei 1978 de eerste glasbak terecht kwam. Maar ook Rotterdam feest mee. Bij de Markthal is een van de twee gouden glasbakken geplaatst.

Locatie gezocht

Maar dat is alleen een tijdelijke locatie voor de bijzondere glasbak, zegt Roosmalen. "De glasbak staat er tot vrijdagmiddag laat, dan moet hij weg omdat er markt is op Blaak. Hij kan er dus niet blijven staan. We zijn daarom eigenlijk nog op zoek naar een locatie waar die kan blijven."

Dat hoeft niet in Rotterdam te zijn. "We hopen dat er een gemeente is die zegt: 'goh, wij omarmen dit verhaal en vinden glasinzameling ook super belangrijk'. Dan mogen ze ons benaderen en kunnen we kijken of we het daar kunnen neerzetten."

Een verjaardag is niet compleet zonder muziek. De Jeugd van Tegenwoordig is verantwoordelijk voor het verjaardagslied van de glasbak.