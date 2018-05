Fans in Spartabus: wel hoop maar weinig vertrouwen

Met zes bussen zijn een kleine vierhonderd Spartasupporters donderdag afgereisd naar Emmen voor de eerste finalewedstrijd. "We hebben een uitverkocht uitvak vanavond."

Ad Borstlap van supportersvereniging van Sparta: "Het is ontzettend ver rijden en het is een doordeweekse werkdag, dus we zitten hier echt met diehards die vrij hebben moeten nemen."

Wel hoop maar weinig vertrouwen

Ad heeft weinig vertrouwen in een goede uitkomst. "Het is hopen tegen beter weten in, maar tegen Emmen, dat moet goedkomen."

Ook bij Peter van der Zwan, bestuurslid van SV Sparta, zijn de zenuwen tot een hoogtepunt gestegen. "Ik heb een plekje in bus 1 gereserveerd, tussen de 40- en 50-plussers. Ik ben eigenlijk wel op van de zenuwen moet ik eerlijk zeggen."

Hard hoofd

Peter had aanvankelijk een halve dag vrij genomen, maar heeft daar een hele dag van gemaakt. Om de zinnen te verzetten heeft hij een beetje in de tuin gewerkt. "Ik heb er een hard hoofd in", zegt hij over de wedstrijd tegen FC Emmen.

"De voorpret, of pret kun je het niet noemen, vind ik nog het meest nare eraan", legt Peter uit. "Alles van tevoren regelen, een paar uur van tevoren aanwezig zijn met de spanning in je lijf, ijsberen rondom het stadion. Als je uiteindelijk los wordt gelaten - letterlijk en figuurlijk - in het stadion, dan kan de energie er helemaal uit en kun je 90 minuten je team ondersteunen."

Radio Rijnmond zendt de wedstrijd live uit. Stem af op 93.4 FM.