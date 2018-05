Deel dit artikel:











Feyenoorders El Ahmadi en Amrabat naar het WK Sofyan Amrabat en Karim El Ahmadi

Karim El Ahmadi en Sofyan Amrabat zitten in de Marokkaanse selectie voor het WK voetbal, dat in Rusland wordt georganiseerd. De middenvelders van Feyenoord behoren in de 23-koppige selectie van bondscoach Hervé Renard.

Beide spelers gaan met hun land voor het eerst naar het wereldkampioenschap. Yassin Ayoub, die komende zomer de overstap van FC Utrecht naar Feyenoord maakt, heeft geen selectie gekregen. Marokko is ingedeeld in Groep B, waarin ook Spanje, Portugal en Iran zitten. Het Aziatische land is op vrijdag 15 juni de eerste tegenstander van de Marokkanen.